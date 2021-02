Land im Umbruch : Per Couchsurfing durch Saudi-Arabien

Berlin Saudi-Arabien war auf der touristischen Landkarte lange ein weißer Fleck. Doch jetzt öffnet sich das Land für Reisende. Der Autor Stephan Orth war dort neun Wochen unterwegs - als Couchsurfer.

Eine Reise durch Saudi-Arabien hört sich ziemlich abenteuerlich an. Der Journalist und Autor Stephan Orth war neun Wochen in dem verschlossenen Land unterwegs. Als Couchsurfer zu Gast bei Einheimischen bekam er einen besonderen Zugang zu den Menschen und erlebte eine Nation im Umbruch. Doch nicht alles wird besser.

Was hat Saudi-Arabien für dich so spannend gemacht?

Stephan Orth: Mich hat der Wandel interessiert, weil gerade in den letzten drei Jahren unter Mohammed bin Salman, dem aktuellen Kronprinzen, unfassbar viel passiert ist. Eine massive Modernisierung findet statt, aber die hat eben auch ihre Grenzen. Ich wollte auf meiner Reise herausfinden, was Show ist und was wirkliche Reform.

Orth: Es wird viel Geld in den Tourismus investiert und ein Entertainment-Programm für Milliarden von Dollar hochgezogen, mit Konzerten der größten Stars. Ich war auf einem Electro-Festival mit Hunderttausenden Besuchern in der Wüste, wo Männer und Frauen tanzten und David Guetta auflegte.

Ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, dass die jungen Leuten selber nicht genau wissen, wo die Grenzen verlaufen, was erlaubt ist und was nicht. Weil auf einmal Dinge möglich sind, die aus religiösen Gründen vor zwei oder drei Jahren komplett verboten waren. Und weil manchmal die Regeln innerhalb der Familie strenger sind als die staatlichen Gesetze.

Orth: Sobald es um mehr Zivilgesellschaft und Demokratie geht, um eine möglicherweise geringere Macht des Königshauses, da hört es auf mit den Reformen. Ich habe mit einem Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation ALQST gesprochen, der meinte, dass es derzeit gefährlicher sei, sich kritisch über die Herrschenden zu äußern als noch vor fünf oder zehn Jahren. Gegen Kritiker wird mit großer Brutalität vorgegangen - wie man etwa am Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi oder der langen Haftstrafe für den Blogger Raif Badawi sehen kann.

Orth: Das Klischee, dass es ein ungastliches Land ist, in dem man sich ständig in Gefahr wähnt. Man hat zum Beispiel im Reisealltag nicht das Gefühl, dass man Angst vor Überfällen haben müsste. Vermutlich wirkt es abschreckend, dass Dieben laut Scharia-Gesetz die Hände abgehackt werden können.

Ich habe kein einziges Gespräch geführt, wo jemand mal den Islam kritisiert hat. Man fühlt sich in einer Sonderrolle in der islamischen Welt, wegen der heiligen Stätten Mekka und Medina.

Orth: Spektakulär sind Ausflüge in die Wüste. Im Osten liegt das Leere Viertel, die Rub al-Chali, eine der größten und am wenigsten erforschten Wüsten der Welt. Man sollte dort aber unbedingt mit Leuten unterwegs sein, die sich auskennen - da sind schon einige Geländewagen verschollen.

Im Westen gibt es mit der antiken Felsgräberstadt Hegra eine Topattraktion, die mit Petra in Jordanien mithalten kann. Andererseits muss man sich schon überlegen, ob man in Saudi-Arabien etwa einen Fünf-Sterne-Luxus-Urlaub verbringen will, ob man das in Ordnung findet angesichts der Diktatur. Ich könnte mir nicht vorstellen, dort einen Entspannungsurlaub zu buchen.