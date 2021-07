Zwischen Hoffnung und Angst : Phuket versucht das Tourismus-Comeback

Phuket Phuket gehört zu einem der beliebtesten Fernreiseziele der Deutschen. Doch wegen der Pandemie durfte die thailändische Urlaubsinsel lange keine Gäste mehr empfangen. Nun ist die Einreise wieder erlaubt - allerdings nur für Geimpfte.

Zum Auftakt der so genannten „Sandbox“-Initiative reiste Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha persönlich an. „Mir ist klar, dass es riskant ist, Phuket zu öffnen“, sagte der Regierungschef. „Aber es ist ein Risiko, das wir im Interesse unseres Landes eingehen müssen.“

Am Donnerstag (1. Juli) sollten 249 Touristen mit Flügen aus Israel, Abu Dhabi und Katar auf Phuket landen, wie die Zeitung „Bangkok Post“ berichtete. Bis Ende Juli würden mehr als 8000 Touristen erwartet. Die Pilotphase werde gleichzeitig mit Hoffnung und Angst verfolgt, so das Blatt mit Blick auf die hohen Infektionszahlen in vielen anderen Regionen des südostasiatischen Landes.