Deutschland nicht gut Portal: Viele Flugverspätungen im Sommer

Europaweit liegt Deutschland im Vergleich von 28 Ländern auf Platz sechs und damit im schlechten oberen Drittel, dicht hinter Italien, wo die Quote mit 45,6 Prozent noch ein wenig mauer war. Diesen Sommer am häufigsten von Problemen betroffen waren laut der Analyse Passagiere in Griechenland - 50,7 Prozent, also mehr als die Hälfte, der gut 14 Millionen Fluggäste hoben von den Airports des Urlaubslandes nicht pünktlich ab.