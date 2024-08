Streik der Abfertiger Portugal: Große Probleme an Flughäfen drohen

Zum Ende der Sommerferien in mehreren Bundesländern müssen sich Portugal-Reisende auf Probleme an den Flughäfen des Landes einstellen. Für dieses Wochenende (31.08. und 01.09.) seien landesweite Streiks des Abfertigungspersonals angekündigt, so das Auswärtige Amt (AA). Es drohen Ausfälle, womöglich könnte es auch zur vollständigen Einstellung des Flugverkehrs kommen, heißt es in den Reisehinweisen des AA zu Portugal. Urlauber sollten ihren Flugstatus regelmäßig checken.