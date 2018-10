später lesen Nationalfeiertag Prag feiert 100 Jahre Tschechoslowakei FOTO: epa CTK Sterba FOTO: epa CTK Sterba Teilen

Besucher der Stadt Prag können am 28. Oktober an den großangelegten Feiern zum tschechischen Nationalfeiertag teilnehmen. Das Land erinnert dann an die Ausrufung der Tschechoslowakei und die Loslösung von Österreich-Ungarn vor 100 Jahren. dpa