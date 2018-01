Preise für Reservierung des Schweizer Glacier Express

Für den Schweizer Panoramazug Glacier Express gelten seit diesem Winter unterschiedliche Preise für die Reservierungen von Sitzplätzen. Nun wird zwischen Neben-, Zwischen- und Hauptsaison sowie Kurz- und Langstrecken unterschieden, informiert Schweiz Tourismus. dpa

In der Nebensaison bis 29. März werden demnach zwischen 13 und 23 Franken (rund 12 bis 21 Euro) fällig. In der Zwischensaison vom 30. März bis 15. Juni sowie vom 17. September bis 14. Oktober sind es 23 bis 33 Franken (21 bis 30 Euro), in der Hauptsaison vom 16. Juni bis 16. September 33 bis 43 Franken (30 bis 39 Euro). Die Fahrpreise bleiben unverändert. Der Glacier Express führt durch die Kantone Wallis, Uri und Graubünden.

Preise für den Glacier Express