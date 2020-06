Schon wieder selbst kochen? : Pro und Contra Ferienhaus-Urlaub

Ferienhaus in den Dünen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst - der Urlaub abseits der Massen dürfte in diesem Sommer besonders gefragt sein. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Eberswalde Sommer, Sonne, Schutzmaske: Nach Wochen der Beschränkungen haben viele das Bedürfnis nach Erholung. Ferienhäuser sind diese Saison aus guten Gründen sehr gefragt. Aber kommen sie für jeden in Frage?

Hinein in den vollen Flieger und ab in ein Massenhotel mit Hunderten Zimmern und der viel beschworenen Schlacht am Büfett? Darauf dürften sich viele Urlauber angesichts von Corona in diesem Sommer nicht einlassen wollen.