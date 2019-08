Frankfurter Museumsuferfest : „Puls des Lebens“ beim Museumsuferfest am Main

Frankfurt/Main Vom kommenden Freitag an schlägt das Herz Frankfurts auf den beiden Uferseiten des Mains: Das Museumsuferfest bietet Bühnen und Infostände, Kulinarisches und Kunsthandwerk auf einer Länge von vier Kilometern.

Insgesamt nehmen 26 Häuser teil, vom Archäologischen Museum bis zum Weltkulturenmuseum und der Kunsthalle Schirn. Auch an die Kinder ist wieder gedacht, unter anderem bieten viele Museen speziell auf sie abgestimmte Workshops und Führungen an - so gibt es im Jüdischen Museum einen Kurs „Hebräisch in zehn Minuten“. Ein Spielmobil organisiert Mal- und Bastelaktionen, Hüpfkissen, Karussell und Kinderschminken. Vor allem Spanien und die Philippinen präsentieren sich auf besonderen Flächen mit ihrer Kultur und kulinarischen Spezialitäten.