Last minute ans Meer : Rabatte auf Mallorca, Sparen in Tunesien

Sensimar-Hotel von Tui auf Mallorca - die Hoteliers auf der Insel gewähren in diesem Sommer kräftige Preisnachlässe. Foto: TUI.

Hannover Der Sommer kommt langsam auf Touren. Mitte Juni starten Berlin und Brandenburg als erste Bundesländer in die großen Ferien. Spätestens jetzt üben Strand und Meer für viele Urlauber einen unwiderstehlichen Reiz aus.

Von Mona Contzen, dpa

Kurzentschlossene können für den Sommerurlaub noch aus vielen Last-minute-Angeboten wählen. Grundsätzlich gibt es in allen beliebten Zielgebieten auch jetzt noch freie Kapazitäten. Das meldet die Tui als Deutschlands größter Veranstalter ebenso wie Schauinsland Reisen und DER Touristik.

Spanien mit Angeboten, weil die Konkurrenz wächst

Interessant für Schnäppchenjäger: Viele spanische Hoteliers gewähren derzeit Rabatte von bis zu 40 Prozent auf den Hotelpreis, die Tui nach eigenen Angaben an die Kunden weitergibt. Aber die Konkurrenz ist längst auf dem Vormarsch. Grund für die Großzügigkeit der Spanier seien in erster Linie die enormen Buchungszuwächse im östlichen Mittelmeer, insbesondere in der Türkei, in Ägypten und Zypern.

Auch bei Thomas Cook ist Spanien das Reiseland Nummer eins. Dahinter folgt die wieder aufstrebende Türkei. Eng werden kann es in Ägypten und Tunesien: Die nordafrikanischen Länder werden von den Kunden der Veranstaltermarken Neckermann Reisen, Thomas Cook Signature und Öger Tours aktuell gut gebucht. Wer in den nächsten Wochen kurzfristig in die Ferien starten möchte, finde „noch eine gute Auswahl“ für Reisen auf die Kanaren, nach Bulgarien oder auf die griechischen Inseln Rhodos, Kos und Korfu, so eine Sprecherin von Thomas Cook.

Türkei wieder beliebter, Bulgarien für den kleinen Preis

Annalucia Hadrovic aus dem DER Reisebüro setzt bei ihren Last-minute-Empfehlungen für den Sommer vor allem auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. „Dazu gehören die Türkei, die im Sommer 2019 wieder auf der Beliebtheitsskala unserer Kunden steigt, sowie Ägypten und Tunesien“, sagt die Reiseexpertin aus Würzburg.

Eine Alternative für kurzentschlossene Urlauber mit kleinem Budget ist neben günstigen Mallorca-Specials der Blick in Richtung Osteuropa: „Ein preislich attraktives Strandziel insbesondere für junge Reisende, die gerne auch mal feiern, ist Bulgarien“, sagt Hadrovic. „Eine Woche im Hotel der gehobenen Mittelklasse inklusive Flug gibt es am Goldstrand im Juli schon ab 475 Euro.“ In diesem Fall ist auch die All-inclusive-Verpflegung mit Preis inbegriffen.

Reisen in alle Richtungen möglich

Beim Last-Minute-Spezialisten 5vorFlug, der zur Münchener FTI-Gruppe gehört, gibt es nach eigenen Angaben für klassische Mittelmeerziele wie Mallorca, Griechenland und Italien noch ein ausreichendes Angebot an Hotels und Pauschalreisen. „Dort stehen sowohl richtige Schnäppchen als auch gute Angebote im gehobenen Hotelsegment zur Auswahl“, sagt Geschäftsführerin Sabine Prähauser. Günstige Reisen in den Sommerferien ließen sich aber auch für bereits recht gut gebuchte Ziele wie die Türkei oder Ägypten noch finden.

Auch mit Alltours kommen Kurzentschlossene in diesem Sommer noch in die einschlägigen Urlauberhochburgen auf Mallorca, in der Türkei, in Ägypten oder Tunesien. Beispiel: Eine Woche Mallorca in einem Vier-Sterne-Hotel der Eigenmarke Allsun können Singles und Paare inklusive Halbpension für den Juni ab 491 Euro buchen. Familien fliegen in dem Monat für 396 Euro ins Vier-Sterne-All-inclusive-Hotel im ägyptischen Hurghada.

Noch genug Kapazitäten in den Hotels

Auch wenn die beliebtesten Hotels schon mal ausgebucht sein können, bietet Schauinsland-Reisen für den Sommer noch Auswahl. Gerade in den hochwertigen Hotels, von denen viele in den vergangenen Jahren neu eröffnet oder renoviert wurden, gebe es noch größere Kapazitäten, erläutert der Veranstalter aus Duisburg.

Sparfüchse sind dagegen in Bulgarien oder Ägypten richtig: Eine dreiköpfige Familie macht im Juni mit Schauinsland am bulgarischen Goldstrand für 1402 Euro eine Woche All-inclusive-Urlaub.

Last-minute-Schalter am Flughafen: Wer jetzt noch spontan für den Sommer bucht, ist spät dran. Foto: Christin Klose.

S'Illot an der Ostküste Mallorcas: Die beliebte Urlaubsinsel wartet noch händeringend auf deutsche Gäste - die Hoteliers gewähren große Rabatte, um ihre Zimmer zu füllen. Foto: Stephanie Schuster.

Hotel aus dem Portfolio von Schauinsland-Reisen in Bulgarien: Am Schwarzen Meer locken noch viele günstige Reiseangebote. Foto: www.artpanoramas.com.

Urlauber unterwegs in Tunesien: In dem nordafrikanischen Land ist Pauschalurlaub in diesem Sommer besonders günstig. Foto: Christian Röwekamp.

Türkischer Badestrand: Das Land im östlichen Mittelmeer boomt in diesem Sommer - und ruiniert auf Mallorca die Preise. Foto: Thomas Cook.