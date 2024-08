Trendräder Radeln für jedermann? Auch E-Mountainbiken will gelernt sein

Was sie aber auch bemerkt, ist eine gewisse Selbstüberschätzung. Denn der Umgang mit den motorisierten Gefährten will gelernt sein. Hochkommen, so Gstrein, sei vergleichsweise leicht. „Doch man sieht immer wieder Menschen, die dann auf der Hütte am Berg stehen und sich fragen: Wie komme ich nun wieder runter?“ Fehlt es an Fahrtechnik und kommt womöglich noch Angst dazu, wird das zur Herausforderung.