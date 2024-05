Kombinierte Zug- und Autoreise Rail and Road: Von Colorado zu den Nationalparks in Utah

Unterkunft: In Denver gibt es Unterkünfte in den unterschiedlichsten Preisklassen. Die Übernachtung in Glenwood Springs ist im Reisepreis der Reise mit dem Rocky Mountaineer enthalten. Unterkünfte in den kleinen Orten rund um die Nationalparks wie Moab, Bryce oder Springdale sind gerade in Zeiten der amerikanischen Schulferien im Sommer (Mai bis August) oft ausgebucht. Rechtzeitiges Reservieren lohnt. Das gilt auch für Reisende, die mit Zelt und Wohnmobil unterwegs sind - denn auch die Campgrounds in den Parks haben begrenzte Kapazitäten.