Reisen Reederei-Roulette: Tipps für Kreuzfahrt-Einsteiger

Die „Icon of the Seas“ ist eine Kleinstadt auf dem Meer: Seit der Indienststellung Anfang 2024 ist der mehr als eine Milliarde Euro teure Pott von Royal Caribbean das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Und auch die anderen Riesenschiffe der Reederei wie die „Wonder of the Seas“ oder die „Symphony of the Seas“ haben enorme Ausmaße. Doch auch andere Reedereien wie Carnival, Cunard, Princess oder auch Aida und „Mein Schiff“ transportieren Tausende Passagiere auf ihren Schiffen.