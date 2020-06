Für Nachtschwärmer : Reeperbahn statt Mallorca: Hamburgs Kiez bereit für Besucher

Hamburg Der Kiez um die Hamburger Reeperbahn erwacht langsam aus dem Corona-Schlaf. Doch wie vertragen sich die Corona-Regeln mit einem Viertel, das für Sünde und Ekstase steht?

Eigentlich will Lea tanzen. Doch in „Susis Show Bar“ am Beatles-Platz zwischen Hamburger Reeperbahn und Großer Freiheit ist nichts mit Show. Statt Tabledance, serviert die groß gewachsene Blondine Getränke - in Dessous und mit Mundschutz.

Seitdem Mitte Mai Restaurants und Kneipen unter Auflagen wieder öffnen konnten, kommen zumindest allmählich wieder mehr Menschen und auch Touristen auf den Kiez. Das bestätigt auch die Polizei. Die Besucherzahlen seien aber im Vergleich zur Zeit vor Corona niedriger. Und so schlendern zwar Pärchen und kleinere Gruppen über die Reeperbahn, normalerweise wären die Bürgersteige an einem lauen Sommerabend aber wesentlich voller.

Um die Ecke in der Kultkneipe „Zur Ritze“ sitzen Kirsten Markgraf und Andreas Wegenhoff am Tresen. Sie sind für drei Tage in Hamburg und kommen aus dem Ruhrgebiet. „Da darf man zum Beispiel gar nicht am Tresen sitzen“, sagt Wegenhoff. Sie seien froh, dass das hier zumindest mit Abstand möglich sei. In dem Lokal hängen signierte Fotos von Kiezgrößen und Prominenten dicht an dicht - neu sind die Absperrungen aus rotem Flatterband und die mit Folie improvisierten Trennwände. Wegenhoff scheint das nicht zu stören. „Sehr, sehr schön“, finde er es. „Eigentlich wären wir jetzt auf Mallorca“, sagt Kirsten Markgraf. Hamburg sei der Ersatzurlaub.