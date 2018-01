später lesen Schneehöhen Reichlich Neuschnee in den Alpen FOTO: Gian Ehrenzeller FOTO: Gian Ehrenzeller Teilen

Die Wetterkapriolen der vergangenen Tage haben den Skigebieten in den Alpen reichlich Neuschnee beschert. In manchen Gebieten ist in den Höhenlagen binnen einer Woche bis zu ein Meter Schnee hinzugekommen. dpa