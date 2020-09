Reif für den Urlaub: : Entspannt nach Sylt reisen

In der Sommerzeit sind die meisten Sylter Hotels überfüllt. Zahlreiche Gäste wollen mit ihrem Nachwuchs einen erholsamen Urlaub, direkt am Wasser verbringen. Die hoteleigenen Pools sind überfüllt, dichtes Gedränge und ein hoher Geräuschpegel verhindern die wohlverdiente Ruhe im Urlaub. Damit Sie sich vollkommen entspannen und erholen können sollten sie etwas mehr Wert auf Ihre Privatsphäre legen.

Doch auch der Charme von alten Fischerdörfern ist der Insel nicht verloren gegangen. Besonders schön: Auch die Kleinen können in eine andere Welt eintauchen. Sie sind die Technologie und deren dauerhafte Verfügbarkeit aus dem Leben in der Stadt gewohnt. Doch auf Keitum, der ehemaligen Inselhauptstadt scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. In den alten Kapitänshäusern finden sich heute wunderschöne kleine Kunstläden, in denen Sie Souvenir einkaufen können. Hinzu kommen die zahlreichen verwinkelten Gassen, die durch ihre Enge sowie den Bewuchs mit diversen pflanzen besonders idyllisch wirken.