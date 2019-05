Aktivitäten im Sommer : Reise-News: Rasenmähen in den Alpen und wandern um Gilleje

Wanderweg auf Kierkegaards Spuren in Dänemark</p><p>Gilleje Im dänischen Nordseeland ist ein neuer Wanderweg auf den Spuren des Philosophen Søren Kierkegaard (1813-1855) eingeweiht worden. Die zwölf Kilometer lange Strecke führt einmal um Gilleje herum, einst Rückzugsort des berühmten Dänen, der ein passionierter Spaziergänger war.

Tafeln mit Zitaten - auch in deutscher Übersetzung - regen unterwegs zu Gedanken rund um die großen Fragen des Lebens an, so Visit Denmark. Digitale Infos zum Weg bietet die App „Kierkegaard by nature“ für iOS und Android .