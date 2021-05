Sinkende Infektionszahlen : Reisebeschränkungen für Niederlande und Polen entschärft

Die Aussenbereiche der Cafés und Restaurants am Historischen Hafen im Zentrum von Rotterdam haben seit einigen Tagen wieder geöffnet. Ab dem 30. Mai gelten die Niederlande auch nicht mehr als Hochinzidenzgebiet. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Die Corona-Lage in den europäischen Ländern entspannt sich weiter. Daher stuft die Bundesregierung mehrere von ihnen bei der Risikobewertung herunter. Darunter sind auch die Niederlande und Polen.

Wegen sinkender Corona-Infektionszahlen entschärft die Bundesregierung die Einreisebeschränkungen für mehrere weitere EU-Länder. Die Niederlande und Zypern werden am Sonntag (30. Mai) vom Hochinzidenz- zum Risikogebiet heruntergestuft, wie das Robert Koch-Institut bekanntgab.

Als Hochinzidenzgebiete werden in der Regel Länder eingestuft, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz) über 200 liegt. Als Risikogebiete gelten Länder mit einer Inzidenz über 50. Die Dominikanische Republik in der Karibik gehört nun wieder zu diesen Gebieten. Der afrikanische Inselstaat São Tomé und Príncipe wurde dagegen ganz von der Risikoliste gestrichen.