später lesen Tropensturm Reiseeinschränkungen in Neuseeland wegen „Gita“ möglich FOTO: Julia Kirchner FOTO: Julia Kirchner Teilen

Twittern

Teilen



Reisende in Neuseeland müssen sich in den kommenden Tagen auf Einschränkungen gefasst machen. In der Nacht zum Dienstag (20. Februar/Ortszeit) soll der Tropensturm „Gita“ auf das Land im Süzifik treffen. dpa