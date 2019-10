Barrierefreiheit : Reisen mit Behinderung setzt gute Planung voraus

Berlin Mal sind es drei Stufen im Hotelgang, mal sind es schallende Durchsagen auf Bahnhöfen - auf Reisen zu sein, ist für Menschen mit Behinderung nicht immer leicht. Denn allzu oft sind Angebote nicht barrierefrei.

Solche Beispiele zeigen: „Das Thema bekommt immer mehr Aufmerksamkeit“, sagt Hermann. „Aber es gibt noch Luft nach oben.“ So können etwa in bestimmten Flugzeugtypen nur bis zu neun Rollstühle und ein Elektrorollstuhl mitgenommen werden.

Für Hörgeschädigte können Durchsagen in Bahnhöfen zum Problem werden: „Architektonisch bedingt hallt es sehr, manchmal stehe ich verständnislos da, weil ich etwa nicht mitbekomme, dass ein Zug an einem anderen Gleis abfährt“, sagt Norbert Böttges vom Deutschen Schwerhörigenbund.

„Wir liefern verlässliche Informationen“, erklärt Projektleiter Rolf Schrader. Denn Angebote, die in die Datenbank aufgenommen wurden, wurden anhand festgelegter Qualitätskriterien bewertet. Diese orientieren sich an den verschiedenen Bedürfnissen, die Reisende im Rollstuhl, mit einer Hörschädigung oder einer Sehbehinderung haben.

Viele Destinationen in Deutschland sind selbst inzwischen aktiv geworden. „In der Region oder in der Stadt sollten möglichst viele Angebote aus Kultur und Sport oder in der Gastronomie erlebbar sein“, erklärt Tino Richter, Sprecher der AG „Leichter Reisen“ und Geschäftsführer des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz. Genau dafür will sich die AG einsetzen.