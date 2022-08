Tourismus : Reisenews: Nordirlands letzte Windmühle und ein Knödelfest

Deutschland Neues vom BER und von den Fährverbindungen nach Helgoland, eine App für Motorrad-Flaneure und Nordirlands einzige Windmühle: Das sind die Neuigkeiten aus der Reisewelt. Dazu werden Knödel aufgetischt.

Nordirlands letzte Windmühle besichtigen

Die einzige verbliebene Windmühle Nordirlands hat jetzt für Besucher geöffnet. Die Ballycopeland Windmill steht im Örtchen Millisle, unweit der Hauptstadt Belfast und nahe der Irischen See. Vor Ort kann man Mehl mahlen und erfährt mehr über die einstige wirtschaftliche Bedeutung der Mühlen, wie Tourism Ireland mitteilt.

Neue App liefert Vorschläge für Motorradtouren

Inspiration für die nächste Motorradtour gibt die kostenlose „On Tour“-App der Sachverständigen-Organisation Dekra. 30 Touren - die meisten in Deutschland - mit Längen zwischen rund 80 und 400 Kilometern sind schon mit entsprechender Routenbeschreibung hinterlegt. Weitere sollen laut Dekra dazukommen. Die App (für iOS und Android) hat eine Navigationsfunktion integriert.

Knödelfest in Tirol

Rundes Jubiläum für eine runde Leckerei: Tirol-Urlauber können am 24. September an einem fast 600 Meter langen Tisch Platz nehmen und Knödelspezialitäten kosten. Dann steigt in St. Johann im Tirol die 40. Auflage des Knödelfestes.