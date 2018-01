Reisenews: Schnellzug in Florida und VR-Attraktion in Dubai

ro Person und ist zusätzlich zum Eintrittspreis für das Burj Khalifa zu zahlen. Das reguläre Ticket für die Etagen 124 und 125 liegt zu den günstigeren Tageszeiten bei 130 Dirham (knapp 30 Euro). Wer ohne Hilfe einer VR-Brille höher hinaus will, zahlt noch deutlich mehr. dpa

Neuer Wasserpark in Salalah im Oman eröffnet

In Salalah im Süden des Omans hat ein neuer Wasserpark für Familien mit zahlreichen Pools und Rutschen eröffnet. Darüber informiert der Reiseveranstalter FTI, der in dem Badeort am Indischen Ozean mehrere Hotels im Programm hat. Der Hawana Aqua Park biete rund 500 Gästen Platz. Kinder bis elf Jahre zahlen rund drei Euro Eintritt, Erwachsene rund sechs Euro. Wochenkarten gibt es auch. In unmittelbarer Nähe zum Park liegen mehrere Strandresorts.