Reisesplitter: Großes Feuerwerk und freier Eintritt

First Day of National Park Week (21. April), National Public Lands Day (22. September) und Veterans Day (11. November), wie die US-Nationalparkbehörde bekannt gab. An allen anderen Tagen erheben 118 der 417 Parks Eintrittsgebühren. Im Jahr 2017 war der Parkeintritt noch an zehn Tagen kostenlos. dpa