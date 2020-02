Bernstein und mehr : Reisetipps für Danzig, Kyoto und Colorado

Neueröffnung nach Renovierung: das Kyoto City Kyocera Museum of Art. Foto: Takeru Koroda/Kyoto City Kyocera Museum of Art/dpa-tmn.

Danzig/Kyoto/Silverthorne Kunst in Japan, ein neues Museum für den Bernstein und ein Skigebiet ganz ohne Lifte: Neuigkeiten aus der Reisewelt.

Das Bernsteinmuseum in Danzig bezieht im kommenden Jahr einen neuen Standort. Ab 28. Juni 2021 soll das Museum in der Großen Mühle untergebracht sein, einem Wahrzeichen der Stadt an der polnischen Ostseeküste.