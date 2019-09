Neues für Urlauber : Reisetipps: Kohltage, Lichterfest und alte Meister

Unzählige Kerzen tauchen am 5. Oktober während des Lichterfestes die Hügelhänge der Zitadelle von Lüttich in ein festliches Licht. Foto: Marc Verpoorten/OT Liège.

Kohltage an der Nordsee</p><p>Dithmarschen Vom 17. bis 22. September dreht sich in alles um Kohl: Das Herbstfest an der Westküste Schleswig-Holsteins beginnt traditionell mit dem Kohlanschnitt, gefolgt von Tagen voller kulinarischer und kultureller Highlights mit einem abwechslungsreichen Programm in der ganzen Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dithmarschen ist das größte zusammenhängende Kohlanbaugebiet in Europa. Mehr als 80 Millionen Kohlköpfe gedeihen jährlich im Nordseeklima auf dem fruchtbaren Marschenland.

Lichterfest in Lüttich

Anfang Oktober wird die Altstadt von Lüttich von romantischem Kerzenlicht erleuchtet. Mehr als 20.000 Kerzen sorgen am 5. Oktober während des Lichterfestes „ La Nocturne des Coteaux de la Citadelle “ für ein festliches Ambiente an den Hügelhängen der Zitadelle. Geboten wird außerdem ein ungewöhnliches Spektakel: Schafe in mit tausenden LED-Lichtern besetzten Pullovern geben ein „Ballett“. Das Lichterfest findet seit 25 Jahren am ersten Samstag im Oktober statt.

Rijksmuseum in Amsterdam beendet Rembrandt-Jahr mit Ausstellung

Mit der Ausstellung „ Rembrandt-Velázquez. Niederländische und Spanische Meister “ beendet das Rijksmuseum in Amsterdam das Rembrandt-Jahr 2019. In der Ausstellung werden paarweise Gemälde namhafter spanischer und niederländischer Meister gezeigt. Es ist das erste Mal, dass so viele Meisterwerke von Velázquez, Rembrandt, Murillo, Vermeer, Zurbarán, Hals und Ribera zusammenkommen. Die Ausstellung wird am 11. Oktober eröffnet und läuft bis zum 19. Januar 2020. 2019 ist es 350 Jahre her, dass Rembrandt van Rijn (1606-1669) verstorben ist.

Gut schlafen auf Rügen