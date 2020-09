Blick ins Wasserschloss : Reisetipps von der Peene bis zum Bayerischen Wald

Quilow Ein Renaissance-Schloss in Mecklenburg-Vorpommern, Literarisches in Bad Tölz und eine verlängerte Urlaubssaison im Bayerischen Wald: Neuigkeiten für Deutschland-Urlauber im Überblick.

Das bayerische Bad Tölz widmet Thomas Mann ein neues Festival, das künftig alle zwei Jahre stattfinden soll. In diesem Jahr dreht sich das Programm vom 24. bis 29. Oktober um die Novelle „Der Tod in Venedig“, in der es Bezüge zu Bad Tölz gibt - der berühmte Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger verbrachte dort viel Zeit. Eröffnet werde das Festival schon am 18. Oktober, teilt das Tourismusbüro mit. Geboten werden Lesungen, Vorträge, Lieder- und Kinoabende. ( www.bad-toelz.de )