Reiseapotheke nicht vergessen : Reisevorbereitung - auch im Urlaub an die Gesundheit denken!

Zur Reisevorbereitung gehört nicht nur das Kofferpacken. Auf Reisen spielt auch das Thema Gesundheit eine wichtige Rolle. Damit die Ferien angenehm und erholsam verlaufen, sollten einige Punkte berücksichtigt werden.

Schon beim Wochenendurlaub oder einer Kurzreise empfiehlt sich die Mitnahme einer Reiseapotheke, in der persönliche Medikamente sowie ein Erste-Hilfe-Set enthalten sind. Pflaster, Desinfektions-Gel zur Wund-Desinfektion und Mückenschutzmittel passen auch in das Handgepäck. Das Risiko, während des Urlaubs krank im Liegestuhl zu liegen, lässt sich durch die Beachtung einiger Vorsichtsmaßnahmen vermeiden. Abhängig vom Reiseziel und dem individuellen Gesundheitszustand sollte vor dem Urlaub noch ein Termin mit dem Hausarzt vereinbart werden. Für Wanderferien oder den Aktivurlaub ist es sinnvoll, eine Flasche Jod einzupacken. In den meisten europäischen Urlaubsländern ist die Gesundheitsversorgung mit dem deutschen Gesundheitssystem vergleichbar. Bei Reisen nach Kroatien sind beispielsweise keine Impfungen vorgeschrieben. In den kroatischen Urlaubsorten praktizieren auch Deutsch oder Englisch sprechende Apotheker oder Ärzte. Nähere Informationen über medizinische Einrichtungen erhalten Urlauber in den Hotels, bei den örtlichen Touristeninformationen sowie beim Reiseveranstalter. Mit einer Vielzahl kultureller und architektonischer Höhepunkte, feinen Sand- und Kieselstränden sowie rund 1.000 Inseln ist Kroatien ein ideales Ferienland. Das beliebte Reiseziel, das im Nordwesten der Balkanhalbinsel liegt, ist etwa so groß wie die beiden Bundesländer Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zusammen. Zu einem richtigen Kroatien Urlaub gehört neben dem Baden im azurblauen Wasser der Adria auch ein Besuch der Städte des Landes. Bei diesem Dienstleister können Kurzurlaub-Gutscheine oder Reisegutscheine für Reisen nach Kroatien sowie für Ferien in anderen Urlaubsregionen Europas verwendet werden. In Kroatien sind Metropolen wie das im Süden Dalmatiens gelegene Dubrovnik, das als "Perle der Adria" bezeichnet wird sowie Zagreb sehenswert.