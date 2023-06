Outdoor-Tipp Rheinland-Pfalz lockt mit neuen Angeboten für Kletterer

Der Klettersteig in Manderscheid ist längst überregional bekannt. Er sei „der beste, nicht alpine Klettersteig Deutschlands“, sagt Klettersteigführer und Autor Axel Jentzsch-Rabl in Bad Häring in Österreich. Von dem her, was er biete, sei er bundesweit einzigartig: „Es ist einfach der Mix aus Klettern am Bach, dann im Mittelteil hinauf zur Oberburg und am Ende die doch recht anspruchsvolle Etappe unterhalb der Niederburg.“ Der Klettersteig sei „eine Mischung aus Natur, Geschichte des Mittelalters und Stahlseil-Action“.