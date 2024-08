Bretagne Robinson-Gefühle in Frankreichs Schärengarten

Der Rundweg führt vorbei an einem verlassenen Herrensitz, einer verschlossenen Kapelle und endet an einem Schiffswrack. „Utopia“ hat jemand mit weißer Farbe darauf geschrieben und das gibt wenig Anlass zur Hoffnung: Der Kahn oder das, was davon übrig geblieben ist, ist nicht mehr zu retten. Aber auch die historischen Gebäude verfallen, bedauert Mélanie Chouan. Die Naturführerin bringt Schulklassen wie Touristen die Tier- und Pflanzenwelt sowie das kulturelle Erbe am Golf nahe.