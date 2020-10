Baulicher Akzent in Mainz : Römisch-Germanisches Zentralmuseum präsentiert sich ganz neu

Die Bauarbeiten am Neubau des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz sind in vollem Gange. Foto: Thomas Frey/dpa

Mainz Die Römer gehören zu Mainz wie der Dom, die Fastnacht der Wein. Die Landeshauptstadt beherbergt dazu das Römisch-Germanische Zentralmuseum. Das 1852 gegründete Haus geht ab 2021 neue Wege.

Die neue Dauerausstellung werde zwar erst 2023 fertig sein, das Haus aber bereits nach dem Bezug auch der Öffentlichkeit offen stehen. Ein Café, ein Foyer mit Freitreppe und ein begrünter Platz vor dem Neubau sollen dazu dienen. Eine riesige LED-Leinwand und Kunst am Bau sollen die Aufmerksamkeit auf das Gebäude und die Inhalte lenken. Neu ist auch eine museumspädagogische Abteilung mit Angeboten für Jung und Alt. Die Dauerausstellung werde sich in sechs Themen aufteilen mit je 150 bis 200 Ausstellungstücken, sagte Busch, ohne schon Einzelheiten zu nennen. Daneben ist ein Extra-Raum mit einer Ausstellung über die Geschichte des RGZM geplant. Eine 4 mal 13,5 Meter große Installation aus rund 1200 Objekten soll darin die Vielfalt der Forschungsthemen zeigen und „zum Staunen einladen“. Ein Schwerpunkt werde auch die Provenienzforschung sein, als die Forschung zu der Herkunft von Kunstwerken. „Vieles ist nicht rechtmäßig in den Kunsthandel gekommen.“

Den Besuchern würden aber nicht einfach Artefakte präsentiert, „sie sollen verstehen, was wir in der Archäologie tun“, sagte Busch. „Wir forschen über 2,6 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte auf drei Kontinenten - Europa, Afrika und Asien.“ Ziel sei es das Zusammenspiel individueller Bedürfnisse und Verhaltens aufzuzeigen. „Was festigt Gesellschaften? Was führt zu Umbrüchen?“ Dabei würden moderne Medien so eingesetzt, dass sich die Besucher auch einbringen könnten.