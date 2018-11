später lesen Wassertemperaturen Rotes Meer kommt auf 26 Grad - Mittelmeer kühl FOTO: Benno Schwinghammer FOTO: Benno Schwinghammer Teilen

Badeurlaub ohne allzu weiten Flug: Das ist derzeit am Roten Meer in Ägypten möglich. In Hurghada - rund vier bis fünf Flugstunden von Deutschland entfernt - hat das Wasser angenehme 26 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). dpa