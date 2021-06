Weltstadt im Taubertal : Rothenburg abseits der Klischees

Rothenburg ob der Tauber Nur Kitsch und Touristenmassen? Unsere Autorin war in diesem Sommer zum ersten Mal in Rothenburg ob der Tauber. Und stellte fest: Diese Ikone einer altdeutschen Stadt ist anders als erwartet.

Rothenburg zählte 2019 noch 1,7 Millionen Besucher. Nun streife ich praktisch ganz allein durch manche verwinkelte Gasse. Das Wahrzeichen der Stadt - das Plönlein, ein schiefes Fachwerkhaus mit Brunnen davor - fotografiere ich als einzige. An diesem Postkartenmotiv standen die Besucher in touristischen Hochzeiten Schlange.

Vor Corona drehte der Nachtwächter nächtlich zweimal seine Runde. Bestückt mit Horn, Hellebarde und Laterne. „Doch in den letzten Monaten waren meine Dienste nicht gefragt“, berichtet Hans Georg Baumgartner, der seit 30 Jahren den Rothenburger Nachtwächter mimt. Mittlerweile hat der Stadtführer den schwarzen Umhang wieder angelegt, um Gästen von seinem als ehrlos geltenden Berufsstand zu erzählen. Der Nachtwächter war in Rothenburg bis 1920 im Einsatz.

Und dann das Essen. Speisekarten in Franken sind oft nichts für Vegetarier und Veganer. Schäufele und Bratwürste dominieren das Feld der fränkischen Küche auch in Rothenburg. Anders bei Simon Kistenfeger. Der international vernetzte Barkeeper kehrte nach Stationen in Mexiko und Australien zurück in seine Heimatstadt und eröffnete das erste vegane Lokal Rothenburgs, Mucho Amor. Die Bar mit hippen Cocktailkreationen hätte ich eher in Berlin vermutet.