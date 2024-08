Belgien Rubenshuis in Antwerpen öffnet bald wieder

Touristen in Antwerpen können bald wieder in die Welt des flämischen Malermeisters Rubens eintauchen. Ende August eröffnet das Rubenshuis wieder. Das Gebäude wurde neu gestaltet: Neben der kunsthistorischen Bibliothek und gibt es nun auch einen immersiven Erlebnisraum namens Rubens Experience zu erkunden, in dem laut Museum durch Bilder und Klänge die Geschichte von Rubens (1577-1640) zum Leben erwecken werden soll.