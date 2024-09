Autobahn-Stauprognose Rückreisewelle: Auf diesen Autobahnen wird's noch mal voll

In entgegengesetzter Richtung kommt ebenfalls viel Urlaubsverkehr auf. Denn es dürften sich noch zahlreiche Urlauber auf den Weg machen, die nicht an Ferientermine gebunden sind oder nur über das Wochenende verreisen wollen. Ziele sind dann unter anderem die Strecken in Richtung der Alpen und zum Mittelmeer. Hier rechnet der ACE mit mäßigem Reiseverkehr und erhöhter Staugefahr speziell in Baustellenbereichen.Mit Rückreiseverkehr ist auch am Sonntag zu rechnen. Hier dürfte sich der Schwerpunkt mehr in den Nachmittag und Abend verlegen, wo auch noch Tagestouristen zurückreisen. Auch die Nebenstraßen werden vor allem bei schönem Wetter noch durch Ausflügler belastet sein.