Stauprognose Ruhe vor dem Sturm - wenig Staus am Wochenende

Außerdem ist der Arlbergtunnel gesperrt. Hier ist mit mindestens einer halbstündig verlängerten Reisezeit über die Ausweichstrecke Arlbergpass zu rechnen. In Tirol sind an den Wochenenden und Feiertagen bis Oktober Stau-Ausweichrouten entlang wichtiger Durchgangsstrecken gesperrt, und zwar in der Zeit von 7 Uhr bis 19 Uhr. Reisende mit Urlaubsziel in einer betroffenen Region sind aber ausgenommen.