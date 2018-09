später lesen Gerichtsurteil Ryanair-Fluggäste dürfen Ansprüche an Portale abtreten FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

Verspätete Passagiere von Ryanair dürfen in Deutschland ihre Erstattungsansprüche an Flugrechtsportale abtreten. Das geht aus einem rechtskräftigen Urteil des Amtsgerichts Nürnberg hervor, das gegenteilige Bestimmungen in den Ryanair-Geschäftsbedingungen für rechtswidrig erklärt hat. dpa