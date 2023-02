Reinigung und Wartung : Saalfelder Feengrotten öffnen wieder für Besucher

Saalfeld Die Saalfelder Feengrotten locken jährlich eine Vielzahl an Touristen an. Nach routinemäßigen Wartungsarbeiten können die Tropfsteinhöhlen nun wieder besucht werden.

Nach der alljährlichen Wartung öffnen die Saalfelder Feengrotten am Mittwoch wieder für Besucher. Damit die Farbenpracht der Tropfsteine erhalten bleibt, müssten diese regelmäßig gereinigt werden, teilten die Verantwortlichen mit.

Durch die Vielzahl an Besuchern gelangten Pflanzensporen in das Schaubergwerk. Diese setzten sich vor allem in der Nähe von Lampen ab und bildeten einen grünen Belag, hieß es weiter. Dieser sei nun wieder von Tropfsteinen und Holzelementen entfernt worden.