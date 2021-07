Österreich : Salzkammergut: Gumpenhüpfen mit Taucherbrille am Attersee

Weyregg Am Attersee können Urlauber „Wandern mit Taucherbrille“ buchen. Kaskaden und Naturpools sind bildschön, Rutschen und Springen ein großer Spaß. Nur der Zweck der Brille bleibt etwas rätselhaft.

Gregor Bockmüller leitet eine Tauchbasis am Attersee im Salzkammergut, dessen klares Wasser in ganz Europa berühmt ist. Dort startet auch eine Tour in die nahe gelegene Bergwelt, mit der Bockmüller 2014 den Tourismus-Innovationspreis in Oberösterreich gewann: „Wandern mit der Taucherbrille“.

Es ist ein strahlender Sommermorgen im Salzkammergut. „Für das Wandern mit Taucherbrille brauchen wir fünf Tage ohne Regen davor, damit der Bach ruhig genug ist“, sagt Bockmüller. Er bietet an, was die Einheimischen seit jeher tun: Wenn es im Sommer trubelig wird am See, weichen sie in die ruhigen Gimbach-Kaskaden aus. Manche nehmen zum Baden ihre Taucherbrille mit - denn Tauchen ist hier Volkssport.