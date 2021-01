Wind of Change : Sanierung des Riesenrads im Berliner Spreepark gestartet

Wind of Change

Das Riesenrad im Spreepark ragt in den Himmel. Heute haben die Sanierungsarbeiten des historischen Fahrgeschäftes begonnen. Foto: Paul Zinken/dpa

Berlin Kultobjekt und Auslöser für viel Nostalgie: Der ehemalige „Kulturpark Plänterwald“ war schon zu DDR-Zeiten ein beliebtes Ausflugsziel. In ein paar Jahren könnte sich das Rad wieder drehen, aber erst einmal wird gebaut.

Die Sanierungsarbeiten an dem Riesenrad aus dem Spreepark in Berlin-Treptow haben begonnen. Am Freitagmorgen wurden die ersten der 40 Gondeln des 45 Meter hohen Riesenrades abmontiert. Bis zum Abend sollten alle Gondeln abgenommen sein, wie die Grün Berlin GmbH mitteilte.