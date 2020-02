In der Sommersaison : Sardinien begrenzt Zugang zu beliebtem Strand La Pelosa

Ein bekanntes Ziel auf Sardinien: Am Strand von La Pelosa soll die Zahl der Besucher auf 1500 am Tag begrenzt werden. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn.

Rom Volle Strände gibt es im Sommer am Mittelmeer an vielen Orten. Auf Sardinien soll an einem besonders beliebten bald Schluss mit dem größten Gedrängel sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im Nordwesten Sardiniens soll für Badeurlauber der Zugang zum bekannten Strand von La Pelosa eingeschränkt werden. Die Zahl der Besucher wird italienischen Medienberichten zufolge im Sommer auf maximal 1500 am Tag begrenzt. Bisher würden in der Hochsaison bis zu 5000 Besucher am Tag an dem Strand gezählt.

Außerdem ist geplant, eine Eintrittsgebühr von 3,50 Euro pro Person einzuführen, die von Juni bis September täglich von 8.00 und 18.00 Uhr erhoben werden soll. Kinder im Alter bis 13 Jahre sollen von ihr allerdings ausgenommen sein.