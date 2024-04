Normandie Schauwerft zeigt Rekonstruktion von Kriegsschiff

Touristen in der Normandie können in einer Schauwerft der Rekonstruktion eines historischen Schiffs beiwohnen. Das Gebäude steht an der Ostmole des Hafens von Honfleur. Dort wird die „Mora“ originalgetreu nachgebaut - das Flaggschiff der Kriegsflotte, mit der Wilhelm der Eroberer im 11. Jahrhundert den Ärmelkanal überquerte, berichtet Normandie Tourismus, die auf das Angebot hinweist. Besucher bekommen vor Ort Einblick in die Arbeiten am Schiff, die voraussichtlich noch fünf Jahre andauern werden.