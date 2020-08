Neues aus der Reisewelt : Schlösser, Nordsee, Kiez-Tour: Reisetipps für Deutschland

In Büsum lockt im Herbst die Lichterwoche Besucher an. Der Ort erstrahlt dann jeden Abend in bunten Farben. Foto: TMS Büsum/dpa-tmn

Berlin neu kennenlernen</p><p>Berlin Dass es in Deutschland viel zu entdecken gibt, ist spätestens seit der Corona-Krise klar. Drei neue Gelegenheiten dazu gibt es in Rheinland-Pfalz, im Norden und in der Hauptstadt.

Mainz (dpa/tmn) - Schatzkammern, Schlossgärten und Schweigerosen: Die Schlösser und Burgen in Rheinland-Pfalz sind trotz Corona in keinen Dornröschenschlaf gefallen. Schloss Bürresheim in der Eifel bietet beispielsweise am 27. September Theater in historischem Ambiente an. Bei Besichtigungen der Burg Eltz wird die Zeit der Ritter wieder lebendig. Und das Schloss Sayn bei Bendorf am Rhein vereint Natur und Kultur für die Besucher.