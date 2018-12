Im Allgäu und in den oberbayerischen Bergen ist der Skibetrieb kurz vor Neujahr in vollem Gange - und in Österreich sind alle Skigebiete inzwischen geöffnet. Nach Angaben des Verbandes Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) sind dort die Schneeverhältnisse durchgängig gut bis sehr gut. dpa

In der Schweiz lasse der Schneesegen zwar noch etwas zu wünschen übrig, doch die Pistenverhältnisse seien dennoch in Ordnung. Frankreich und Südtirol enttäuschten die Wintersportler zum Jahreswechsel ebenfalls nicht.

Ausgewählte Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern im Überblick:

Schneehöhen in Deutschland:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Garmisch-Partenkirchen 20 50

Zugspitze - 150 -

Sudelfeld 15 50 -

Fellhorn-Kanzelwand 10 50 7,5

Nebelhornbahn Oberstdorf 10 60 7,5

Feldberg / Schwarzwald 2 20

Schneehöhen in Österreich:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Turracher Höhe 50 75 11,1

Bad Gastein / Ski amade 30 70 16,2

Kitzsteinhorn Kaprun 55 150

Saalbach Hinterglemm Leogang 40 75 -

Kitzbühel - Kirchberg 48 58 1

Planai - Schladming - Ski amade 40 100 -

Ischgl 40 120 50,3

Mayrhofen - Zillertal 110 -

Tux - Finkenberg 30 195 14

Sölden 94 300 7,6

Kaunertaler Gletscher 170 210 18

Stuben am Arlberg 120 225 -

Silvretta Montafon 5 100 -

Schneehöhen in der Schweiz:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Adelboden-Lenk 4 66 6

Zermatt 10 200

Davos Klosters 29 166 40

4 Vallée 25 180 -

Schneehöhen in Italien:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Alta Badia 10 15 6

Ortler Skiarena 10 170 -

Kronplatz 20 35 26

Schneehöhen in Frankreich:



Ort Schneehöhe im Tal in Zentimetern Schneehöhen auf dem Berg in Zentimetern Länge der gespurten Langlaufloipe in Kilometern

Méribel 40 145 93,8

Les 2 Alpes 30 100

Val Thorens 99 150

Die Angabe „-“ bedeutet, dass keine Meldung aus dem Skigebiet vorliegt. Eine „0“ zeigt an, dass kein Schnee liegt beziehungsweise dass keine Loipe gespurt ist.