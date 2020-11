Schweiz : Schneller aufs Jungfraujoch und durchs Tessin

Bern Tief durch den Berg müssen Urlauber in der Schweiz häufiger. Nun gibt es auch einen neuen Tunnel im Tessin - und eine schnellere Verbindung zu Europas höchstgelegener Bahnstation in den Berner Alpen.

- Zügiger durch das Tessin kommen Reisende in diesem Winter dank des neuen Ceneri-Basistunnels. Die 15,4 Kilometer lange Strecke ist bereits zu Testzwecken in Betrieb und wird am 13. Dezember offiziell in den Fahrplan integriert, so Schweiz Tourismus.