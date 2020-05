„Unschlagbarer Fundplatz“ : Schöningen zeigt Waldelefanten-Skelett

Nicholas Conard (r), Professor an der Universität Tübingen, und Ivo Verheijen, Doktorand an der Universität Tübingen, zeigen im Forschungsmuseum Schöningen Teile eines Skeletts eines eurasischen Waldelefanten. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Schöningen Wenig Besucher und finanzielle Verluste - mit dem Paläon stand in Schöningen lange Zeit ein Sorgenkind der niedersächsischen Museumslandschaft. Das sieht nach dem Neustart anders aus.

An den bisherigen Funden waren Experten vom Senckenberg-Zentrum für menschliche Evolution und Paläoumwelt der Universität Tübingen in Kooperation mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (NLD) beteiligt. Ihre Erkenntnisse veröffentlichen die Wissenschaftler im Fachmagazin „Archäologie in Deutschland“. Für den Forschungsleiter Nicholas Conard ist längst klar: „Schöningen ist ein unschlagbarer Fundplatz“.

Denn mit den Knochen können die Forscher die Geschichte der Elefanten erzählen. „Das Tier hatte eine Schulterhöhe von etwa 3,2 Metern und ein Gewicht von rund 6,8 Tonnen“, berichtete der Archäozoologe Verheijen. Damit sei das Tier größer als heutige afrikanische Elefantenkühe. Geborgen wurde das Skelett an einer Stelle, wo sich damals das Seeufer befand. Die Experten gehen davon aus, dass am Schöninger See zahlreiche Artgenossen unterwegs waren. Sie konnten Fußabdrücke in der Nähe dokumentieren.