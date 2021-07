Stabile Lage : Schweden lockert Corona-Maßnahmen - Dänemark auch

Zwei junge Frauen sitzen mit Mund-Nasen-Schutz in einer U-Bahn. Foto: Jessica Gow/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

Stockholm In einigen europäischen Ländern steigen die Zahlen wieder, die Lage in Schweden ist stabil. Deshalb werden die Corona-Maßnahmen zunächst weiter gelockert. Doch Experten mahnen weiter zur Vorsicht.

In Schweden sind weitere Corona-Beschränkungen aufgehoben worden. Seit Donnerstag fällt gemäß Stufe drei des schwedischen Öffnungsplans unter anderem die Begrenzung der Passagierzahl im Fernverkehr mit Bus und Bahn weg. Geschäfte, Museen, Vergnügungsparks und Fitnessstudios müssen sich bei ihren Kunden- und Besucherzahlen zudem nicht mehr an ihrer Quadratmeterfläche orientieren.

Es liege aber weiter in der Verantwortung dieser Betriebe, dass kein Gedränge entstehe, sagte Staatsepidemiologe Anders Tegnell am Morgen im Sender SVT.

Man wolle damit nicht das Signal senden, dass man nun

erleichtert ausatmen könne, sagte Tegnell. „Wir befinden uns weiter

mitten in einer Pandemie.“ Anderswo in Europa und der Welt stiegen

die Neuinfektionszahlen wieder. Die Lage in Schweden sei aber stabil,

und man sei zum Schluss gekommen, dass diese Lockerungen ohne

größeres Risiko möglich seien.