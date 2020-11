„Skane Jet“ : Schweden-Schnellfähre 2021 etwas eher wieder im Einsatz

Die Schnellfähre „Skane Jet“ zwischen Sassnitz-Mukran und Ystad in Südschweden beendete ihre Saison. Ab dem 20. März soll der Betrieb wieder aufgenommen werden. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/ZB

Sassnitz Die Schnellfähre zwischen Sassnitz-Mukran und Ystad in Schweden geht in die Winterpause. Allzu lange wird die Unterbrechung jedoch nicht dauern. Denn der Saisonstart 2021 soll vorverlegt werden.

Geplant seien in der Vorsaison donnerstags bis sonntags täglich zwei Fahrten in jede Richtung. In der Hauptsaison soll der „Skane Jet“ täglich fahren. Bisher war der Start für 2021 im April geplant gewesen.