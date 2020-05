„So ein Mist!“ : Schweizer Museum widmet sich Tierkot

Sitten Beim Gedanken an Kuhfladen oder Vogelkacke rümpfen die meisten Menschen sicher erst mal die Nase. Doch ein Museum in der Schweiz zeigt nun, dass es über Tierkot viel Spannendes zu wissen gibt.

Wie man auch bei einem eigentlich unappetitlichen

Thema faszinierende Facetten entdecken kann, das zeigt ein Museum in

der Schweiz: „Willkommen in der Welt der Kacke“ - so lädt das Haus

der Natur in Montorge oberhalb von Sitten im Kanton Wallis jetzt zu seiner Ausstellung „Crotte alors!“ - „So ein Mist!“ ein.