Bahamas Schwimmende Schweine und Superreiche: Die Inselwelt Exuma

Vor Compass Cay warten Ammenhaie. Auch sie haben sich vor Ort an die Touristen gewöhnt. Schon am hölzernen Anleger tummeln sie sich und lassen sich von Schwimmern und Schnorchlerinnen streicheln. Bis über vier Meter werden die Meeresbewohner, die sich Menschen gegenüber in aller Regel friedlich verhalten.