Kreuzfahrt : „Sea Cloud Spirit“ soll im April auf Reisen gehen

Hamburg Wegen der Pandemie müssen Kreuzfahrt-Urlauber länger auf so manches neue Schiff warten. Für den imposanten Großsegler „Sea Cloud Spirit“ gibt es nun einen neuen Termin.

Das Segel-Kreuzfahrtschiff „Sea Cloud Spirit“ soll nach einiger Verspätung im kommenden Frühjahr auf Jungfernfahrt gehen. Der neue Großsegler werde am 22. April 2021 erstmals von Palma de Mallorca aus mit Passagieren in See stechen, teilte die Hamburger Reederei Sea Cloud Cruises mit. Der 138 Meter lange Dreimaster soll zuvor in Palma getauft und anschließend in Dienst gestellt werden.