Jubiläumsfeier : Seelöwen begeistern seit 30 Jahren Gäste in San Francisco

Seelöwen begeistern seit 30 Jahren Gäste in San Francisco

Seelöwen liegen auf den Pontons am Pier 39 am Fisherman’s Wharf. Seit 30 Jahren bieten die Tiere für Besucher eine große Show. Foto: Barbara Munker/dpa.

San Francisco Das laute Bellen hört man schon von Weitem, dann der Gestank: Die Seelöwen am Pier 39 locken jedes Jahr Millionen Schaulustige an, nun schon seit 30 Jahren. Das Jubiläum wird groß gefeiert.

Sie machen Krach, stinken und übergeben sich - und sind dennoch gerngesehen. Sogar eine Jubiläumsfeier richtet San Francisco seinen beliebten und beleibten Dauergästen an diesem Wochenende aus.

Im Januar 1990, vor 30 Jahren, hatten gerade die ersten Seelöwen einen Bootssteg im Hafen der Westküstenstadt erobert. Der Spitzname des ersten: „Flea Collar“, also Floh-Halsband, wegen einer Fischerleine, die sich um seinen Hals gewickelt hatte.

Chandor war damals am Pier 39, im Hafen der Fisherman's Wharf, für Boote zuständig. „Meeressäugerbetreuung stand nicht in meinem Vertrag“, sagt die rothaarige Hafenmeisterin lachend. Jetzt sieht sie sich längst als Sprecherin der Seelöwen. „Sie sind unsere größte Touristenattraktion“.

Nur ein paar Meter vor den Augen Hunderter Schaulustiger ziehen die bis zu 400 Kilo schweren Tiere ihre vergnügliche Show ab. Auf schwimmenden Holzdecks tanken sie Sonne, kämpfen brüllend um die besten Plätze, wälzen sich übereinander hinweg und stoßen sich mitunter gegenseitig von den Stegen. Den Gestank alter Fischreste nimmt man gerne in Kauf.

„Die Seelöwen gehören in San Francisco einfach zum Programm“, begeistert sich Christina Malik. „Zu süß, wenn sie sich necken und streiten, das ist einfach lustig anzusehen“, meint die Urlauberin aus dem Raum Stuttgart, die mit Freundinnen Kalifornien bereist. „Überwältigend, statt im Zoo einfach so in der freien Natur“, pflichtet Lucie Laas bei.